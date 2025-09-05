الجمعة   
    كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الأربعاء المقبل الساعة 5 عصرا خلال الاحتفال المركزي إحياء لذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) في ثانوية المهدي- الحدث

      برقية تعزية من الأمين العام لحزب الله إلى قيادة اليمن

      الكلمة الكاملة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبين السيد عباس علي الموسوي

      الشيخ نعيم قاسم: لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ونرفض مقترح الخطوة مقابل خطوة

