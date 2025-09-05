الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيداً في قصف العدو على قطاع غزة منذ فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      لليوم الـ700 على التوالي.. الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة تتواصل

      لليوم الـ700 على التوالي.. الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة تتواصل

      كولومبيا | رغم التراجع الحاد في صادرات الفحم .. بيترو يمدد العمل بقرار حظر تصدير الفحم إلى “إسرائيل”

      كولومبيا | رغم التراجع الحاد في صادرات الفحم .. بيترو يمدد العمل بقرار حظر تصدير الفحم إلى “إسرائيل”