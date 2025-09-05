الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا النزلة شمال غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأمن الداخلي: توقيف مروّج مخدّرات ينشط بين الدامور والسعديات والجية

      الأمن الداخلي: توقيف مروّج مخدّرات ينشط بين الدامور والسعديات والجية

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في بلدة يارون دون وقوع اصابات

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في بلدة يارون دون وقوع اصابات

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية