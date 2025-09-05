الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزراء الدفاع والخارجية في كل من اليابان و أستراليا عقدوا اليوم الجمعة، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة اليابانية #طوكيو، في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية وسط التحديات الإقليمية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ريا نوفوستي عن بيسكوف: التفاهمات في اسطنبول عام 2022 تضمنت جميع الضمانات الأمنية

      ريا نوفوستي عن بيسكوف: التفاهمات في اسطنبول عام 2022 تضمنت جميع الضمانات الأمنية

      ريا نوفوستي عن بيسكوف: الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن أن تقدمها وحدات عسكرية أجنبية فهذا لن يناسب روسيا

      ريا نوفوستي عن بيسكوف: الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن أن تقدمها وحدات عسكرية أجنبية فهذا لن يناسب روسيا

      ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: يجب تقديم ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا

      ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: يجب تقديم ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا