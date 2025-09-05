الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 05:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر طبية: 18 شهيدا بينهم أطفال في غارات الاحتلال على شقق سكنية وخيام نازحين بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لازاريني: “إسرائيل” تستهدف الصحفيين وتقتلهم لإسكات آخر الأصوات التي تتحدث عن الجرائم في القطاع

      لازاريني: “إسرائيل” تستهدف الصحفيين وتقتلهم لإسكات آخر الأصوات التي تتحدث عن الجرائم في القطاع

      المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: أدعو الدول العربية إلى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية “لوقف ما يحدث في غزة”

      المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: أدعو الدول العربية إلى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية “لوقف ما يحدث في غزة”

      رويترز: زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر هز جنوب شرق أفغانستان

      رويترز: زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر هز جنوب شرق أفغانستان