الجمعة
05 09 2025
12 ربيع الأول 1447
بيروت 05:43
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
12 ربيع الأول 1447
الإمساك
04:49
صلاة الصبح
04:58
الشروق
06:14
الظهر
12:37
العصر
16:13
المغرب
19:18
العشاء
20:10
منتصف الليل
23:58
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي: سنجري مع اليابان والولايات المتحدة تدريبات لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
05-09-2025 04:30 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مصادر طبية: 18 شهيدا بينهم أطفال في غارات الاحتلال على شقق سكنية وخيام نازحين بمدينة غزة
05:25
لازاريني: “إسرائيل” تستهدف الصحفيين وتقتلهم لإسكات آخر الأصوات التي تتحدث عن الجرائم في القطاع
05:23
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: أدعو الدول العربية إلى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية “لوقف ما يحدث في غزة”
05:23