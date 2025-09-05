الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:04
    وول ستريت جورنال عن مصدر: الدوريات الجوية فوق أوكرانيا ستنطلق من قوات متمركزة خارج البلاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      8 أجانب على الأقل بين ضحايا حادث خروج عربة ترام جبلي عن مسارها في لشبونة الاربعاء مما أدّى إلى مقتل 16 شخصا

      الإسعاف والطوارئ: مصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة

      وول ستريت جورنال عن مصدر: الخطة تتضمن التزامات بنشر أكثر من 10 آلاف جندي في أوكرانيا

