    مصادر سورية: طائرات التحالف الدولي تستهدف سيارة على طريق مطار حلب وأنباء أن المستهدف يتبع لتنظيم داعش

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اوساط صهيونية تصف الهجمة من بعض الاطراف اللبنانية على المقاومة بالتاريخية

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين في بلدة يارون ما أدى الى اشتعال النيران في احد الحقول دون وقوع إصابات

      تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

