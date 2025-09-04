الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:14
    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 84 شهيدا و338 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله

      شهيد وجرحى باعتداء طيران العدو الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة الحناوي في حي الياباني غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف غرفة جاهزة في حي الخرزة ببلدة عيتا الشعب بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية

      مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف غرفة جاهزة في حي الخرزة ببلدة عيتا الشعب بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية