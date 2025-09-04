الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:09
    عاجل

    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي فجر أكثر من 100 روبوت مفخخ في غزة ونفذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة 

      طيران العدو الإسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين في شارع العيون بمحيط مفترق جسر الشيخ رضوان غرب مدينة غزة

      المكتب الإعلامي الحكومي: الوضع الإنساني في غزة كارثي مع قصف متواصل وانعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء 

      المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: هذه الممارسات تشكّل عقابا جماعيا للسكان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجريمة الإبادة 

