    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يستخدم الروبوتات المفخخة كأداة للهدم عن بعد لإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار 

      طيران العدو الإسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين في شارع العيون بمحيط مفترق جسر الشيخ رضوان غرب مدينة غزة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي فجر أكثر من 100 روبوت مفخخ في غزة ونفذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة 

      المكتب الإعلامي الحكومي: الوضع الإنساني في غزة كارثي مع قصف متواصل وانعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء 

