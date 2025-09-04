الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:03
    وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو “الإسرائيلي” على جنوب لبنان مساء أمس أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح  سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 4-9-2025

      قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية بلاطة البلد وشارع القدس شرقي مدينة نابلس

      صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: موقف نتنياهو لا يزال كما هو حيث أن الحرب تخدمه سياسياً ولا أحد سيوقف تدمير غزة وانهيار “إسرائيل”

