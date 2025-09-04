الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 06:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر بمستشفيات غزة: 9 شهداء بينهم 4 أطفال ومصابون في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه “إسرائيل” ونعمل على اعتراضه

      الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه “إسرائيل” ونعمل على اعتراضه

      إعلام العدو: إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتاً

      إعلام العدو: إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتاً

      قصف مدفعي محيط مستشفى القدس في تل الهوا غرب مدينة غزة

      قصف مدفعي محيط مستشفى القدس في تل الهوا غرب مدينة غزة