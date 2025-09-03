الخميس   
    مراسل المنار: تعرض أطراف بلدة شبعا لإطلاق رشقات غزيرة من الرصاص مصدرها موقع الرادار الإسرائيلي

      مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة: شهيدان ومفقودون في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة #غزة

      جرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا بالقرب من محطة تمراز في شارع النفق شمال مدينة غزة

      حماس: مستعدون للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى العدو مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين 

