    مراسل المنار: غارات الطيران الحربي الصهيوني استهدفت ورشة لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      حماس: مستعدون للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى العدو مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين 

      حماس: لا نزال ننتظر رد العدو الصهيوني على مقترح الوسطاء المقدم الشهر الماضي والذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية 

      مراسل المنار: شهيد من الجنسية السورية وعدد من الجرحى في العدوان الصهيوني على مجمع لصيانة الجرافات في بلدة أنصارية جنوب لبنان

