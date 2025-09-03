الأربعاء   
    وزارة الخارجية الفرنسية: اليونيفيل تلعب دورًا أساسياً من أجل استقرار لبنان والمنطقة

      رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن وعلى “إسرائيل” السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في القطاع

      مراسل المنار: إصابة مواطن جراء غارة من للطائرات المسيرة المسلحة استهدفت سيارة في بلدة ياطر جنوبي لبنان

      الرئيس نبيه بري في ذكرى المولد: إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد نوراً يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة

