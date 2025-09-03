الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: إصابة مواطن جراء غارة من للطائرات المسيرة المسلحة استهدفت سيارة في بلدة ياطر جنوبي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الخارجية الفرنسية: اليونيفيل تلعب دورًا أساسياً من أجل استقرار لبنان والمنطقة

      وزارة الخارجية الفرنسية: اليونيفيل تلعب دورًا أساسياً من أجل استقرار لبنان والمنطقة

      رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن وعلى “إسرائيل” السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في القطاع

      رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن وعلى “إسرائيل” السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في القطاع

      الرئيس نبيه بري في ذكرى المولد: إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد نوراً يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة

      الرئيس نبيه بري في ذكرى المولد: إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد نوراً يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب الوحدة