    مراسل المنار : تعرض اطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة اطلقها موقع العدو في رويسات العلم

      مراسل المنار: جيش العدو توغل فجرا الى منطقة “الخانوق” عند اطراف بلدة عيترون وعمد الى تفخيخ وتفجير مزرعة للمواشي

      اعلام العدو: إطلاق صفارات الإنذار وسط فلسطين بسبب صاروخ أطلق من اليمن

      اعلام العدو: على المستوطنين في منطقة الوسط الدخول إلى الملاجئ

