صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي مناورة في مدينة غزة منتصف الشهر الجاري بمشاركة أربع فرق بهدف الضغط على ما يقارب مليون غزي على الأرض للتحرك جنوبًا نحو منطقة النزوح في المواصي