مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالا كريشان راجاغوبال: للأسف العالم خذل الفلسطينيين والنظام الدولي فشل وألوم الدول التي لم تفعل ما يكفي لوقف المجازر بغزة