الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم

      مواضيع ذات صلة

      مستشفى المعمداني: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة

      مستشفى المعمداني: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة

      عضو البرلمان النرويجي بيورنار موكسنس: عندما نمتلك أسهمًا في شركة تشحن مكونات لآلة الحرب الإسرائيلية فهذا يعني تقريبًا المساهمة في انتهاكات “إسرائيل”

      عضو البرلمان النرويجي بيورنار موكسنس: عندما نمتلك أسهمًا في شركة تشحن مكونات لآلة الحرب الإسرائيلية فهذا يعني تقريبًا المساهمة في انتهاكات “إسرائيل”

      هيئة الإذاعة النرويجية: البرلمان ينتظر إجابات من وزير المالية بشأن استثمار الصندوق السيادي للبلاد في شركة “ميرسك” في ظل تقارير عن قيامها بنقل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”

      هيئة الإذاعة النرويجية: البرلمان ينتظر إجابات من وزير المالية بشأن استثمار الصندوق السيادي للبلاد في شركة “ميرسك” في ظل تقارير عن قيامها بنقل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”