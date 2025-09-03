الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    طائرة مُسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      مستشفى المعمداني: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة

      مستشفى المعمداني: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة

      عضو البرلمان النرويجي بيورنار موكسنس: عندما نمتلك أسهمًا في شركة تشحن مكونات لآلة الحرب الإسرائيلية فهذا يعني تقريبًا المساهمة في انتهاكات “إسرائيل”

      عضو البرلمان النرويجي بيورنار موكسنس: عندما نمتلك أسهمًا في شركة تشحن مكونات لآلة الحرب الإسرائيلية فهذا يعني تقريبًا المساهمة في انتهاكات “إسرائيل”

      هيئة الإذاعة النرويجية: البرلمان ينتظر إجابات من وزير المالية بشأن استثمار الصندوق السيادي للبلاد في شركة “ميرسك” في ظل تقارير عن قيامها بنقل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”

      هيئة الإذاعة النرويجية: البرلمان ينتظر إجابات من وزير المالية بشأن استثمار الصندوق السيادي للبلاد في شركة “ميرسك” في ظل تقارير عن قيامها بنقل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”