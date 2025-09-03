الدفاع المدني في غزة: طواقمنا غير قادرة على إخماد الحريق في خيام النازحين والمركبات محيط عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بسبب خطورة المكان واستمرار طائرات الاحتلال المسيرة بإلقاء القنابل الحارقة