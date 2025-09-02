الثلاثاء   
    مُحلّقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية قرب أحد مراكب الصيد مقابل شاطئ الناقورة بالتزامن مع إطلاق عدد من قذائف الإنارة في أجواء المنطقة نفسها

      مراسل المنار: مُحلّقات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء عدد من بلدات جنوب لبنان الحدودية

      شهيد وجرحى باعتداء طيران العدو الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في محيط المستشفى الأردني وسط مدينة غزة

