لقاء بين الرئيسين الروسي والايراني على هامش قمة منظمة شنغهاي في الصين

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي في الصين.

وأكد بزشكيان أهمية تنفيذ الاتفاقية الشاملة طويلة الأمد بين البلدين، معتبرًا أنها ستعزز التعاون الثنائي، خصوصًا في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما شدد على أهمية التعددية الدولية في مواجهة السياسات الأحادية.

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأكد أن العلاقات الثنائية تتجه نحو التوسع. كما أشار إلى تنامي التعاون الثقافي والعلمي، وارتفاع عدد الطلاب الإيرانيين في روسيا. وطلب بوتين من بزشكيان نقل تحياته إلى الإمام السيد علي الخامنئي، مؤكدًا أهمية التواصل المشترك بشأن الملفات الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني.

وسبق أن كتب مهدي طباطبائي، نائب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات والإعلام، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X “كان لقاء الرئيس مسعود بزشكيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثمرًا ومهمًا للغاية، واستمر لأكثر من ساعتين. كما كانت اللقاءات الثنائية في قمة شنغهاي بنّاءة ومفيدة”.

وأضاف أن “عالم اليوم زاخر برفض منطق القوة والأحادية، ولا بد من الحفاظ على المكانة المتميزة التي تتمتع بها إيران”.

المصدر: موقع المنار