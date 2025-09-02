الثلاثاء   
    مراسل المنار: ارتقاء 54 شهيدا في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

      اعلام العدو: تم اعتراض طائرة يمنية مُسيّرة قبل قليل قبالة سواحل “إسرائيل” في المنطقة المقابلة لريشون لتسيون ولم يكن هناك حاجة لتفعيل الإنذارات

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل 13 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: 83 حالة وفاة بينها 15 طفلا منذ اعلان المجاعة رسميا في غزة

