الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: 70 حالة وفاة بينها 12 طفلا منذ اعلان المجاعة رسميا في غزة

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل 13 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل 13 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: 83 حالة وفاة بينها 15 طفلا منذ اعلان المجاعة رسميا في غزة

      وزارة الصحة في غزة: 83 حالة وفاة بينها 15 طفلا منذ اعلان المجاعة رسميا في غزة

      الخارجية الإيرانية: لم نتخذ القرار بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

      الخارجية الإيرانية: لم نتخذ القرار بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية