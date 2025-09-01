الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: رصد إطلاق عدد غير عادي من الطائرات المسيرة من اليمن بإتجاه “إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      مصادر في مستشفيات غزة: 42 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 25 في مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 42 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 25 في مدينة غزة

      قادة منظمة شنغهاي يدينون الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني وأميركا على المنشآت النووية الإيرانية

      قادة منظمة شنغهاي يدينون الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني وأميركا على المنشآت النووية الإيرانية

      بزشكيان: العدوان الصهيوني الأميركي على إيران واستمرار المجازر بغزة مثال على إخفاق العالم في ترسيخ السلم والأمن

      بزشكيان: العدوان الصهيوني الأميركي على إيران واستمرار المجازر بغزة مثال على إخفاق العالم في ترسيخ السلم والأمن