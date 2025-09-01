الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أ ف ب عن متحدث باسم الحكومة الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شرقي البلاد الى أكثر من 800 قتيل

      مواضيع ذات صلة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 3188 شاحنة مساعدات دخل القطاع خلال الـ35 يوما الماضية من أصل 21000 شاحنة متوقعة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 3188 شاحنة مساعدات دخل القطاع خلال الـ35 يوما الماضية من أصل 21000 شاحنة متوقعة

      المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يمنع دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوعون

      المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يمنع دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوعون

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 534 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 534 شاحنة مساعدات دخلت القطاع خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة