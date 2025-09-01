الإثنين   
    مصادر فلسطينية: شهيد ومصابون جراء قصف العدو خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: 8 شهداء إثر غارات إسرائيلية على منزلين بمنطقة النفق ومخيم الشاطئ

      مصادر فلسطينية: شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف العدو خيمة نازحين محيط مسجد حراء في شارع النفق بمدينة غزة

      كتائب القسام: تمكنّا صباح الأحد من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة النزلة غربي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

