    مصادر فلسطينية: شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف العدو خيمة نازحين محيط مسجد حراء في شارع النفق بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كتائب القسام: تمكنّا صباح الأحد من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة النزلة غربي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

      مصدر بمستشفى شهداء الأقصى: مصابون بقصف إسرائيلي لمبنى العيادات الخارجية للمستشفى في دير البلح

      مصادر فلسطينية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه شاطيء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

