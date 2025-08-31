الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون في غارة “إسرائيلية” على بناية سكنية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” أحدهم حالته خطرة جراء حدث أمني بغزة

      إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” أحدهم حالته خطرة جراء حدث أمني بغزة

      مراسل المنار: شهيدان إحداهما طفلة بقصف مسيّرة صهيونية لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

      مراسل المنار: شهيدان إحداهما طفلة بقصف مسيّرة صهيونية لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

      اعلام العدو: طائرة مقاتلة “إسرائيلية” ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش شمالي قطاع غزة

      اعلام العدو: طائرة مقاتلة “إسرائيلية” ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش شمالي قطاع غزة