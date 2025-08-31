الأحد   
    السيد الحوثي: ندرك أن المصلحة الحقيقية هي في موقف شعبنا ونحن في أقدس معركة والتضحيات فيها ليست خسائر ضائعة 

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران المسير يستهدف مدخل حرش علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا

      السيد الحوثي: مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر في كل المجالات بكل ما نستطيع

      السيد الحوثي: مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي

