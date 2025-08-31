الأحد   
    استشهاد الطفل عمار أحمد سعيد القصاص بعد إصابته بنيران جيش الاحتلال في مواصي القرارة شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلمة مرتقبة لقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في استشهاد رئيس الوزراء اليمني ورفاقه

      القسام تعلن أن مجاهديها تمكنوا أمس من استهداف دبابة “ميركفاه” وجرافة “D9” عسكرية بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” جنوب غرب حي الزيتون

      الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان : جريمة اغتيال الرهوي تؤكد أن الكيان الإسرائيلي أكبر تهديد للسلام والقانون والأخلاق والإنسانية

