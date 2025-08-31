الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:37
    الطيران المعادي الإسرائيلي مازال يحلق في أجواء الجنوب على علو متوسط مع تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة صور والجوار جنوب لبنان

      مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية استهدفت أطراف النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر وتلة الدبشة

      التلفزيون السوري: قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء

      رويترز: رئيس الصين ورئيس وزراء الهند يعقدان اجتماعا ثنائيا ضمن فعاليات قمة شنغهاي بمدينة تيانجين الصينية

