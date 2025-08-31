الأحد   
    معاريف عن مصدر “سياسي إسرائيلي”: الخطة العسكرية فقط ستكون على جدول أعمال المجلس السياسي الأمني المصغر اليوم

      الطيران المعادي الإسرائيلي مازال يحلق في أجواء الجنوب على علو متوسط مع تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة صور والجوار جنوب لبنان

      مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية استهدفت أطراف النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر وتلة الدبشة

      التلفزيون السوري: قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء

