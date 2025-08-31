مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنّ رفات الرهينة الثاني التي أعيدت من غزة بعملية خاصة للجيش هذا الأسبوع تم التعرف عليها على أنها لـ “عيدان شتيفي”