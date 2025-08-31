الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:52
    ترامب: من غير المرجح عقد اجتماع ثنائي بين زيلنسكي وبوتين لكن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد

      مواضيع ذات صلة

      ترامب: أنا منفتح على استخدام طائرات أميركية كضمان أمني لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

      شهيدان وعدد من الإصابات باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 77 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر السبت بينهم 47 في مدينة غزة

