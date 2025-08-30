الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:20
    عاجل

    طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على خيام النازحين في تل الهوا بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      اندلاع النيران في منزل جنوب حيّ الصبرة بمدينة غزة إثر سقوط قنبلة من طائرة مسيّرة صهيونية

      مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف محيط مسجد بلال بن رباح في حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 76 شهيدا جرّاء العدوان الصهيوني خلال الـ24 ساعة الماضية

