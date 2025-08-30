السبت   
    رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يصدر قراراً بتكليف محمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء

      رئاسة الجمهورية اليمنية: العدو الإسرائيلي استهدف رئيس ‫الوزراء وعددا من الوزراء في ورشة عمل اعتيادية للحكومة الخميس 

      رئاسة الجمهورية اليمنية: العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة

      رئاسة الجمهورية اليمنية: نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء

