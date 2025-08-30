السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:00
    الجهاد الإسلامي: ندعو وسائل الإعلام إلى الاستمرار في تغطية جرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في قطاع غزة

      خلال 24 ساعة.. 66 شهيدا و345 إصابة جراء العدوان الصهيوني على غزة

      جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى

      مراسل المنار: 9 شهداء وعدد كبير من الإصابات باستهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة

