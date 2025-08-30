السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:54
Ar

    رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث غدا الساعة 15:00 لمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيداً بينهم 124 طفلاً

      مراسل المنار: الجيش اللبناني يعمل على تفكيك جهاز تجسس مزود بكاميرا على طريق رميش- يارون

      وزارة الصحة بغزة: سجلنا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 3 أطفال

