    الأونروا: يجب رفع حظر السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا إلى غزة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: 4 شهداء و8 جرحى جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة

      وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي بنيران قنص في قطاع غزة

      اعلام العدو: من بين الحوادث التي وقعت الليلة في غزة صعود ناقلة جند من نوع “نمر” على عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة 7 جنود وُصفت جراح 3 منهم بالخطيرة

