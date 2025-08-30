السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    طيران الاحتلال يشن غارات على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      وليد جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً ومثنياً على خطابه

      وليد جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً ومثنياً على خطابه

      حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية يعلن أن المنطقة تتعرض لهجوم روسي كبير و تُسمع دوي انفجارات مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد

      حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية يعلن أن المنطقة تتعرض لهجوم روسي كبير و تُسمع دوي انفجارات مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد

      فرنسا وألمانيا تتعهدان تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا وتهددان بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي

      فرنسا وألمانيا تتعهدان تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا وتهددان بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي