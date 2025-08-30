السبت   
    أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله

      حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية يعلن أن المنطقة تتعرض لهجوم روسي كبير و تُسمع دوي انفجارات مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد

      فرنسا وألمانيا تتعهدان تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا وتهددان بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي

      أبو عبيدة:  سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله

      أبو عبيدة:  سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله