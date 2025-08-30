أبو عبيدة: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله