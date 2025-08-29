الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:31
    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء غزة بالتزامن مع الأنباء عن حدث أمني ومقتل أحد الجنود في القطاع

      وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات مؤكدة عن وقوع حدث أمني ثان في قطاع غزة وسقوط عدد من الإصابات في صفوف الجنود

      وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل جندي وإصابة آخرين في حدث وصفته بـ “الصعب” في قطاع غزة

      وسائل اعلام إسرائيلية: حدث استثنائيّ في غزة ويبدو أنّه إخلاء جوّي بالمروحية تحت النار

