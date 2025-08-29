رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري: استهداف العدو الصهيوني للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب ولن نتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية