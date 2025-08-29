الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ابو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى

      مواضيع ذات صلة

      ابو عبيدة: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وبإثباتٍ لمقتله

      ابو عبيدة: سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وبإثباتٍ لمقتله

      أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله

      أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله

      الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية

      الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية