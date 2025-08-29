الجمعة   
    مراسل المنار : قنبلة ثالثة القتها محلقة اسرائيلية معادية على بلدة كفركلا

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيد بغارة العدو الإسرائيلي بمسيرة في بلدة صير الغربية

      وزارة الصحة في غزة : 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة رابعة على بلدة كفركلا

